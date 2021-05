DIRETTA LAZIO TORINO Streaming Alternativa a ROJADIRECTA TV, dove vederla

Lazio Torino Streaming Alternativa a Rojadirecta TV. Al Torino di Davide Nicola basta un punto per la salvezza, ma centrare l’obiettivo contro la Lazio non sarà cosa da poco. I granata sfidano Simone Inzaghi in quel di Roma (fischio d’inizio all’Olimpico previsto per le 20:30) puntando ad assicurarsi la permanenza in Serie A senza doverla strappare al Benevento del fratello Filippo all’ultima giornata.

Come vedere Lazio-Torino in tv e in streaming alternativa a Rojadirecta

Lazio-Torino è in programma alle ore 20:30 italiane di oggi martedì 18 maggio 2021 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre),

Lazio Torino Formazioni: non solo FantaCalcio

(numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e(numero 251 del satellite). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now Tv e sulla piattaforma Sky Go.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Pereira, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore Nicola.