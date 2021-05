DIRETTA FIORENTINA NAPOLI Streaming Alternativa a Rojadirecta TV: dove vedere Ribery vs Insigne

Tutto pronto per vedere Fiorentina Napoli streaming live alternativo a Rojadirecta Gratis. Si gioca oggi domenica 16 maggio 2021 con fischio d’inizio alle ore 12:30 italiane.

La Fiorentina (39 punti) ha perso 0-6 il match d’andata contro il Napoli; nella sua storia in Serie A, soltanto contro la Juventus, nel febbraio 1953, la squadra viola ha subito una sconfitta con una differenza reti maggiore (0-8 in quel caso). Il Napoli (73 punti al quinto posto dopo la vittoria della Juve, adessoa 75 punti, sull’Inter di ieri sera) vanta 22 gol da fuori area in questo campionato: eguagliato il record in una stagione in Serie A dal 2004/05 (da quando il dato è disponibile), stabilito dalla Juventus 2014/15 (22).

Fiorentina Napoli in diretta tv con i canali digitali di DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Fiorentina Napoli sarà disponibile alla visione in live streaming gratis online per gli abbonati grazie all'app di DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Fiorentina Napoli Formazioni: non solo FantaCalcio

Fiorentina (3-5-1-1): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery; Vlahovic. Allenatore: Iachini. A disposizione: Ricco, M. Quarta, Malcuit, Barreca, Maxi Olivera, Igor, Amrabat, Callejon, Eysseric, Montiel, Kouame, Kokorin. Indisponibili: Borja Valero, Dragowski, Rosati. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinksi, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Ospina, Contini, Zedadka, Costanzo, Mario Rui, Bakayoko, D’Agostino, Elmas, Politano, Mertens, Petagna. Indisponibili: Ghoulam, Koulibaly, Lobotka, Maksimovic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Abisso. Guardalinee: Tegoni-Mondin. Quarto uomo: Sacchi. Var: Chiffi. Avar: Costanzo.