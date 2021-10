DIRETTA Fiorentina-Napoli Streaming TV Alternativa a ROJADIRECTA Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Fiorentina-Napoli Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:00 ITA di oggi domenica 3 ottobre 2021 per la 7a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Tutti i primi quattro giocatori per numeri di palloni giocati nella Serie A 2021/22 giocano nel Napoli: Giovanni Di Lorenzo (575), Fabián Ruiz (544), Mário Rui (528) e Kalidou Koulibaly (517).

Le formazioni di Fiorentina-Napoli

Il Napoli ha perso in casa a sorpresa per 3-2 contro lo Spartak Mosca a metà settimana in Europa League, la prima sconfitta stagionale dopo sette partite precedenti da imbattuto in tutte le competizioni (6 vittorie, 1 pareggio). Tuttavia, tutte e sei quelle vittorie sono arrivate in Serie A, ed un’altra vittoria in questo scontro diretto vedrebbe la squadra che ambisce al titolo vincere le prime sette partite di una stagione nella massima serie per la seconda volta nella storia del club.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Callejon. A disposizione in panchina: Terracciano, Venut, Terzic, Nastasic, Martinez Quarta, Torreira, Ambrabat, Maleh, Benassi, Saponara, Kokorin, Sottil. Allenatore Italiano.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Fabian Ruiz, Anguissa; Lozano, Osimhen, Insigne. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Malcuit, Ghoulam, Manolas, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Elmas, Politano, Mertens, Ounas, Petagna. Allenatore Spalletti.

Arbitro: Sozza.

Dove Vedere Fiorentina-Napoli Live Streaming diverso da Rojadirecta

Fiorentina-Napoli da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Fiorentina-Napoli streaming.