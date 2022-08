DIRETTA Fiorentina-Napoli Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta TV, come vedere la partita di Oggi

Fiorentina-Napoli streaming gratis con DAZN (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Partita valida per il terzo turno del girone di andata del campionato di calcio di Serie A 2022/23. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi domenica 28 agosto 2022.

La formazione di Spalletti al Franchi va a caccia della terza vittoria consecutiva in questo avvio di campionato, magari con un altro bottino ricco di gol come capitato contro Verona e Monza. La Viola, dal canto suo, ha fatto il pieno di entusiasmo dopo aver eliminato il Twente e aver centrato il passaggio ai gironi di Conference League e potrebbe già sfoggiare il nuovo acquisto Barak.

Di seguito subito le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli:

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Kouamé, Jovic, Sottil. Allenatore Italiano. A disposizione in panchina: Terracciano, Venuti, Terzic, Ranieri, Quarta, Nastasic, Benassi, Bianco, Bonaventura, Maleh, Ikoné, Saponara, Cabral, Cerofolini. Indisponibili: Castrovilli, Duncan, Gonzalez, Zurkowski. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Politano, Zerbin, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Demme, Ounas. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Marinelli. Guardalinee: Colarossi e Mastrodonato. 4° uomo: Colombo. VAR: Banti. Assistente VAR: Lo Cicero.

Fiorentina-Napoli sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN, piattaforma visibile smart tv di ultima generazione, consolle di gioco come Playstation o Xbox, oppure dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick Tv. La telecronaca sarà effettuata da Dario Mastroianni, commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Come guardare Fiorentina-Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta



Fiorentina-Napoli in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN: ci si collega al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso o aprire l’app da dispositivo mobile come smarthpone e tablet. Fondamentale è avere un abbonamento attivo.

Il pre-partita di Fiorentina-Napoli live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Fiorentina-Napoli streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Il mercato fatto da Giuntoli soddisfa Spalletti: “Anche all’inizio lo ero. Queste due partite le abbiamo vinte con quelli che avevamo all’inizio, senza i nuovi in pratica. Portiere? Meret ha fatto due grandi partite e quindi siamo contenti, abbiamo preso uno di riserva forte ed esperto”.

Ricordiamo che la partita Fiorentina-Napoli streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Fiorentina-Napoli streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.