Lotto, tripletta in Campania: vincite per oltre 40mila euro

NAPOLI – Festa al Lotto in Campania dove sono state centrate tre vincite da 13.500 euro ciascuna: come riporta Agipronews, si festeggia a Napoli, ad Arzano (NA) e a Castellabate, in provincia di Salerno, per un totale di 40.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 687,8 milioni dall’inizio dell’anno.