Diretta Torino-Juventus Streaming Alternativa a Rojadirecta TV Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Torino Juventus Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:00 ITA di oggi sabato 2 ottobre 2021 per la 7a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Tra i convocati Allegri (Juve) potrebbero entrare per la prima volta Arthur e Kaio Jorge: “Potrei portarli in panchina, magari possono dare una mano. Arthur è un giocatore tecnico e di palleggio, che alza il livello della squadra […] Szczesny e Chiellini giocheranno di sicuro”.

La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 30 sfide di Serie A contro il Torino (1-2 nell’aprile 2015, con Allegri in panchina): completano il parziale 22 vittorie e sette pareggi.

Le formazioni di Torino Juventus

Torino (3-4-2-1): V Milinkovic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Ansaldi, Vojvoda, Buongiorno, Baselli, Lukic, Kone, Rincon, Verdi, Warming. Indisponibili: Belotti, Edera, Izzo, Pjaca, Praet, Zaza. Squalificati: Djidji.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Bernardeschi, Chiesa. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Ligt, De Sciglio, Rugani, L Pellegrini, Rabiot, Kulusevski, Kean. Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge, Dybala, Morata, Ramsey. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Valeri di Roma. Guardalinee: Giallatini e Galetto. Quarto Uomo: Baroni. Var: DI Paolo. Avar: Carbone.

Dove Vedere Torino Juventus Live Streaming diverso da Rojadirecta

Torino Juventus da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Torino Juventus streaming.