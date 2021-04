DIRETTA TORINO JUVENTUS Streaming Alternativa Gratis TV: dove vedere Belotti vs CR7 Cristiano Ronaldo

Torino-Juventus streaming con DAZN (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Alle 18:00 si gioca il Derby della Mole numero 152 nella storia della Serie A. La Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime 19 gare di Serie A contro il Torino: l’ultima volta che è rimasta a secco risale al febbraio 2008, uno 0-0 con Claudio Ranieri in panchina nella stagione del ritorno in Serie A dei bianconeri. La Juventus ha vinto 10 delle ultime 11 trasferte di Serie A contro il Torino (1P), incluse le ultime cinque, tenendo la porta inviolata ben otto volte nel parziale: potrebbe per la prima volta nella competizione vincere sei sfide esterne di fila contro i granata.

Torino Juventus formazioni

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Mandragora, Rincon, Murru; Verdi; Sanabria, Belotti. Allenatore Nicola. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lyanco, Milinkovic-Savic, Singo.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: Buffon. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, Bonucci, Arthur, McKennie, Paulo Dybala.

Dove vedere Torino Juventus Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta TV.



Tra poco possiamo vedere Torino-Juventus in diretta tv grazie a DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. DAZN permette di vedere streaming calcio gratis per gli abbonati anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Torino-Juventus streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media internet.