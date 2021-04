DIRETTA BOLOGNA INTER Streaming Alternativa TV Gratis: dove vedere Barrow vs Lukaku

Bologna Inter Video Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta. Alle 20:45 ITA di oggi andrà in onda la diretta streaming (anche su Rojadirecta VPN) di Bologna Inter. Si gioca allo stadio Renato Dall’Ara per chiudere le partite della 29a giornata di Serie A.

Bologna e Inter sono le due squadre che in questa Serie A hanno incassato meno reti nell’ultimo quarto d’ora di partita (quattro entrambe). Bologna (51.5%) e Inter (51.2%) sono le due formazioni che hanno finora registrato la miglior percentuale di tiri nello specchio nella Serie A 2020/21.

L’Inter è imbattuta nelle ultime otto trasferte ufficiali (4 vittorie, 4 pareggi – nei 90 minuti), trovandosi in svantaggio alla fine del primo tempo in una sola occasione. Inoltre, l’Inter ha segnato almeno un gol dopo l’ora di gioco nelle sue ultime tre trasferte di Serie A (3 vittorie, 0 pareggi/sconfitte), vincendo il secondo tempo in dieci di queste partite, incluse le ultime quattro di fila.

Vedere Bologna Inter Streaming Alternativo a Rojadirecta Diretta TV e TarjetaRojaOnline Gratis



Bologna Inter in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Bologna Inter streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.

sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su(link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Alternativa per vedere Bologna Inter streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media internet.

Le probabili formazioni di Bologna Inter.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: Palacio. Indisponibili: Hickey, Santander, Skorupski.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Ambrosio, Vidal, Kolarov.

Andreas Skov Olsen ha segnato il gol decisivo nella vittoria per 3-2 del Bologna nella trasferta contro il Crotone, e ciascuno dei suoi tre gol in SA (in carriera) è arrivato nel secondo tempo. L’attaccante dell’Inter Lautaro Martínez ha segnato un gol nel finale l’ultima volta contro il Torino, e quattro dei suoi ultimi cinque gol in SA sono arrivati dopo il 55° minuto di gioco.