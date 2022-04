DIRETTA Bologna-Inter Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Bologna-Inter Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi mercoledì 27 aprile 2022 Bologna-Inter per il recupero della 20a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022.

Una vittoria dell’Inter a Bologna (andata goleada per 6-1 a San Siro) la vedrebbe salire in cima alla classifica e mettersi al comando del proprio destino per la corsa allo ‘Scudetto’ con due punti in vantaggio sul Milan. Il suo attuale slancio è aiutato dal fatto di avere la miglior difesa del campionato, e vanta anche quattro porte inviolate mantenute nell’arco degli ultimi sei scontri diretti in trasferta in Serie A. Ciononostante, l’allenatore Simone Inzaghi ha riconosciuto che anche le vittorie “non sono ancora abbastanza”, ed i quattro pareggi nelle ultime sei trasferte dell’Inter in campionato, due delle quali contro le squadre attualmente nella metà inferiore della classifica, suggeriscono che questa trasferta potrebbe rivelarsi complicata.

Di seguito subito le probabili formazioni di Bologna-Inter e poi andiamo a scoprire dove vedere Bologna-Inter streaming gratis.

Le formazioni di Bologna-Inter

Domenica, davanti al proprio pubblico, la squadra di Sinisa Mihajlovic ha chiuso per 2-2 la sfida contro l’Udinese grazie alla rete di Nicola Sansone, a secco di gol da oltre un anno. Prima del pareggio contro i friuliani, gli emiliani avevano fermato anche Milan e Juventus. In mezzo, il successo per 2-0 sulla Sampdoria: il Bologna è 13esimo in classifica.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Sansone. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Svanberg, Orsolini, Vignato, Falcinelli, Barrow.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Carboni, Gagliardini, Vecino, Sangalli, Correa, Sanchez.

Arbitro: Doveri di Roma 1. Guardalinee: Imperiale e Cecconi. 4° Uomo: Marchetti. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Paganessi.

Dove vedere Bologna-Inter in Diretta TV

Bologna-Inter da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Marco Parolo.

L’Inter ha ottenuto sei successi nelle ultime otto gare di Serie A contro il Bologna – i rossoblù hanno vinto le due rimanenti, mentre l’ultimo pareggio tra le due squadre risale al 19 settembre 2017 (1-1 firmato da Simone Verdi e Mauro Icardi).

Bologna-Inter in tv grazie a Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite). Su Sky il telecronista sarà Maurizio Compagnoni, con Fernando Orsi come seconda voce.

Bologna-Inter Live Streaming

Bologna-Inter streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

L’Inter sarà la seconda squadra contro cui il Bologna toccherà la quota dei 150 incroci in Serie A, dopo la Juventus: i rossoblù contano 73 sconfitte contro i nerazzurri nella competizione (41V, 35N), solo contro la Juventus ne hanno registrate di più (78).

Bologna-Inter Streaming Gratis per gli abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su pc, smartphone o tablet. A pagamento per tutti con NOW TV. Non ci sono altre alternative per vedere Bologna-Inter streaming.

L’Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime 15 trasferte di campionato contro il Bologna (12V, 3N) e in questo parziale solo una volta non è riuscita a trovare il gol, nello 0-0 del 30 agosto 2010.

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Bologna-Inter su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.