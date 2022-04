DIRETTA Leicester-Roma Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Conference League

DIRETTA Leicester-Roma Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21 italiane di oggi giovedì 28 aprile 2022 Leicester-Roma partita di andata delle semifinali della prima edizione di UEFA Europa Conference League. Si gioca al King Power Stadium, in Inghilterra.

Mourinho da allenatore in Inghilterra potrebbe rivelarsi fondamentale, in quanto la Roma ha perso entrambe le semifinali precedenti contro avversarie inglesi in competizioni UEFA. In entrambe le occasioni, ha giocato l’andata fuori casa, segnando due gol, ma subendone almeno cinque, vincendo il ritorno in casa. I ‘Giallorossi’ non vincono in Inghilterra dal 2001 (4 pareggi, 9 sconfitte), quindi se volessero conquistare il loro primo titolo UEFA, è essenziale migliorare le prestazioni in questa loro prima trasferta ufficiale nell’East Midlands.

Di seguito le formazioni di Leicester-Roma e poi andiamo a scoprire dove vedere Leicester-Roma streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Leicester-Roma, non solo FantaCalcio



Leicester City (4-1-4-1): Schmeichel; Ricardo, Fofana, Evans, Castagne; Dewsbury-Hall; Albrighton, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy. A disposizione in panchina: Ward, Soyunçu, Justin, Amartey, Thomas, Mendy, Soumaré, A Perez, Iheanacho, Choudhury, Lookman, Daka. Allenatore Rodgers.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. A disposizione in panchina: Fuzato, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Bove, Sergio Oliveira, Felix, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov. Allenatore Mourinho.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna). Guardalinee: Yuste e Alonso Fernandez (Spagna). Quarto uomo: Gil Manzano (Spagna). VAR: Munuera. Assistente VAR: Hernandez.

Dove vedere Leicester-Roma in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Leicester-Roma da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Potete vedere la partita anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Leicester-Roma Streaming Live diverso da Rojadirecta

Leicester-Roma streaming online disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Leicester-Roma Streaming live Gratis con Sky GO e Now TV

Leicester-Roma streaming live gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Alternative a Rojadirecta in italiano per Leicester-Roma Streaming Online

Non ci sono altre alternative per vedere Leicester-Roma streaming online. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Leicester-Roma su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.