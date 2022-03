DIRETTA Vitesse-Roma Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Conference League

DIRETTA Vitesse-Roma Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:45 italiane di oggi giovedì 10 marzo 2022 Vitesse-Roma partita di andata degli ottavi di finale della prima edizione di UEFA Europa Conference League. Si gioca al GelreDome di Arnhem, in Olanda.

I ‘Giallorossi’ stanno lottando per chiudere la stagione tra le prime cinque posizioni in Serie A, ma in modo memorabile hanno eliminato l’Ajax ai quarti di finale nella scorsa stagione di Europa League, ed iniziare bene la partita di oggi potrebbe aiutarli ad eliminare un’altra squadra olandese dall’Europa. Come lato positivo, la Roma ha segnato per prima in cinque delle ultime sette trasferte, ma potrebbero esserci dei colpi di scena, vista la media di 4,5 gol segnati nell’arco delle ultime quattro trasferte della Roma in UECL.

Di seguito le formazioni di Vitesse-Roma e poi andiamo a scoprire dove vedere Vitesse-Roma streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Vitesse-Roma, non solo FantaCalcio



Vitesse (3-4-1-2): Houwen; Oroz, Rasmussen, Doekhi; Dasa, Tronstad, Bero, Wittek; Domgjoni; Frederikksen, Openda. Allenatore: Letsch. A disposizione in panchina: Schubert, Hajek, Cornelisse, Manhoef, Yapi, Vroegh, Gboho, Huisman, Hernandez, de Regt, van Duivenbooden, Buitink.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, S Oliveira, Mkhitaryan, Vina; Lorenzo Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Ibañez, Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Bove, Diawara, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov.

Arbitro: Raczkowski (Polonia). Guardalinee: Siejka e Kupsik. 4° Uomo: Musial.

Dove vedere Vitesse-Roma in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Vitesse-Roma da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Potete vedere la partita anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Vitesse-Roma Streaming Live diverso da Rojadirecta

Vitesse-Roma streaming online disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Vitesse-Roma Streaming live Gratis con Sky GO e Now TV

Vitesse-Roma streaming live gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Alternative a Rojadirecta in italiano per Vitesse-Roma Streaming Online

Non ci sono altre alternative per vedere Vitesse-Roma streaming online. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Vitesse-Roma su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.