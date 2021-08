DIRETTA ROMA-Trabzonspor Streaming Alternativa a Rojadirecta TV: dove vedere Shomurodov-Gervinho

Roma Trabzonspor streaming alternativo a Rojadirecta ITA TV e TarjetaRojaOnline Gratis. Gara di ritorno dei playoff di UEFA Europa Conference League, per accedere alla fase a Gironi del torneo. La partita d’andata in Turchia è stata vinta dai giallorossi per 2-1. La Roma arriva a questa sfida avendo giocato la prima partita di Serie A contro la Fiorentina, mentre il Trabzonspor ha già disputato due gare della massima serie turca. Fischio d’inizio alle ore 19:00 italiane di oggi giovedì 26 agosto 2021 allo stadio Olimpico di Roma (Italia). Di seguito probabili formazioni e dove vedere Roma Trabzonspor in tv e streaming.

Roma Trabzonspor Formazioni: non solo FantaCalcio



Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perez; Shomurodov. Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Calafiori, Kumbulla, Reynolds, Cristante, Villar, Darboe, Mkhitaryan, El Shaarawy, Mayoral, Abraham, Bove, Zalewski.

Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Asan, Edgar Ie, Hugo, Peres; Hamsik, Ozdemir, Bakasetas; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. Allenatore Abdullah Mucib Avcı. A disposizione in panchina: Akbulut, Akpinar, Genc, Gunduz, Kardesler, Koybasi, Malli, Parmak, Sari, Trondsen, Turkmen, Cornelius.

Arbitro: Srdjan Jovanović (SRB).

Dove Vedere Roma Trabzonspor Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



Roma Trabzonspor diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand. La partita non sarà inoltre visibile in diretta tv in chiaro.

Roma Trabzonspor streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di SkyGo (link skygo.sky.it). Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Roma Trabzonspor streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.