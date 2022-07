DIRETTA Tottenham-Roma Streaming Live Alternativa TV, dove vedere Amichevole Online Gratis

DIRETTA Tottenham-Roma Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca allo Stadio Sammy Ofer, conosciuto anche come Haifa International Stadium, nella città di Haifa in Israele, l’amichevole di lusso tra la Roma di José Mourinho e il Tottenham di Antonio Conte. Il kickoff del match è in programma questa sera sabato 30 luglio 2022 alle ore 20:15 italiane. Di seguito le formazioni e dove vedere Tottenham-Roma streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Tottenham-Roma, non solo FantaCalcio



Tottenham (3-4-3): Lloris: Spence, Romero, Dier; Davinson Sanchez, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Richarlison, Kane, Son. Allenatore Antonio Conte.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Matic, Veretout, Karsdorp; Zaniolo, Paulo Dybala; Abraham. Allenatore José Mourinho.

Dove vedere Tottenham-Roma in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Tottenham-Roma da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Dario Mastroianni, con commento tecnico di Simone Tiribocchi. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Tottenham-Roma Streaming Live diverso da Rojadirecta

Tottenham-Roma streaming online disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Alternative a Rojadirecta in italiano per Tottenham-Roma Streaming Online

Non ci sono altre alternative per vedere Tottenham-Roma streaming online. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Roja Me, Roja Directa En Vivo o RojadirectaTV. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Tottenham-Roma su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.