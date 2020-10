DIRETTA Young Boys-Roma Streaming Gratis Video: orario, dove vedere il match

Dove vedere Young Boys Roma streaming e diretta tv? Bella domanda e di seguito troverete la risposta. Come già saprete alle 18:55 di questa sera gioca la Roma di Paulo Fonseca che fa il suo esordio nel Gruppo A di Europa League sfidando in trasferta a Berna lo Young Boys. La Roma è stata eliminata agli ottavi in ​​ciascuna delle ultime tre presenze in Europa League. Edin Dzeko ha segnato 11 gol in 16 partite di Europa League con la maglia giallorossa, di cui otto in 10 partite della fase a gironi.

Dove vedere Young Boys Roma streaming e diretta tv invece di Rojadirecta.

La partita Young Boys Roma sarà visibile in diretta tv dalle ore 18:55 di oggi giovedì 22 ottobre 2020 con Sky Sport (numero 253 del satellite). Streaming online gratis per gli abbonati grazie al servizio SkyGo (link https://skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su NowTV (link https://www.nowtv.it). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Quali alternative per vedere il match di Europa League Young Boys Roma in forma gratuita per coloro i quali non hanno un abbonamento Sky? Prima di capire meglio dove vedere la partita in tv e online, ecco le probabili formazioni in campo oggi:



Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara,

Zesiger, Lefort; Fassnacht, Lustenberger, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack. Allenatore Seoane.

Roma (4-2-3-1): Pau López; Bruno Peres, Kumbulla, Ibañez, Spinazzola; Cristante, Villar; Carles Pérez, Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Allenatore Fonseca.

Alternative per vedere Young Boys Roma streaming gratis.

Uniche alternative per vedere la diretta della partita di calcio Young Boys Roma restano YouTube e Periscope, con la grazia di qualche utente che deciderà di trasmettere dallo stadio le immagini con il suo cellulare, in quanto nemmeno su Facebook Live-Stream ci sembra sia in programma l’evento di calcio.

Ci sarebbe eventualmente l’opzione Young Boys Roma Rojadirecta che però in Italia è ancora considerato illegale. Anche se, dobbiamo dirlo, con una semplice connessione Vpn, il sito più famoso al mondo delle dirette streaming è facilmente raggiungibile da qualsiasi parte del globo in cui vi troviate.