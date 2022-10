DIRETTA Torino-Juventus Streaming Gratis Alternativa TV, dove vedere il Derby della Mole

Torino-Juventus streaming con DAZN (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Torino-Juventus, big match valido per la giornata numero 10 di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico “Grande Torino” (si prevede il tutto esaurito) oggi sabato 15 Ottobre 2022 alle ore 18:00 italiane.

Tutta la città di Torino si prepara al suo appuntamento più atteso per le due grandi compagini calcistiche cittadine, con il Torino che avrà pure vinto solo una delle ultime 34 edizioni ufficiali del ‘Derby della Mole’ (8 pareggi, 25 sconfitte), ma con questa mastodontica sfida giocata esattamente a 55 anni di distanza da quando l’esterno Luigi Meroni (una delle figure storiche più importanti del club, soprannominato ‘La Farfalla Granata’) morì tragicamente a soli 24 anni (venendo investito da un’auto mentre attraversava Corso Re Umberto a Torino), un risultato positivo potrebbe essere il modo perfetto per onorare la sua memoria.

Con solo due punti che separano queste squadre dopo nove giornate, i tifosi del Torino vedranno questa anche come una grande opportunità per scavalcare gli acerrimi rivali e celebrare un’importante vittoria nel ‘Derby della Mole’, qualcosa che hanno ottenuto l’ultima volta nel 2015.

Il gol del pareggio nel finale della partita contro l’Empoli nell’ultima partita giocata (1-1) ha evitato la quarta sconfitta consecutiva per il Torino, una sequenza di brutti risultati che è in gran parte dovuta al fatto che i ‘Granata’ hanno segnato solo otto gol in questa stagione di Serie A.

Un attacco così poco efficace ha già portato il tecnico Ivan Jurić a pensare seriamente di schierare quattro attaccanti in questa sfida giocata di sabato pomeriggio, anche se contro un colosso del calcio italiano potrebbe essere un rischio piuttosto elevato.

Le probabili formazioni di Torino-Juventus streaming:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Vlasic. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Buongiorno, Adopo, Ricci, Ilkhan, Garbett, Seck, Aina, Lazaro, Karamoh, Pellegri. Indisponibili: Sanabria. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Bonucci, Miretti, Paredes, Fagioli, Soulé, Iling-Junior, Milik. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, De Sciglio, Di Maria. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Baccini e Colarossi. 4° uomo: Ghersini. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Carbone.

Dove vedere Torino-Juventus in TV

Torino-Juventus in tv sarà visibile in diretta su DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q. Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere il derby anche sulla app presente sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite) al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

Dove Vedere Torino-Juventus Streaming Gratis



Torino-Juventus streaming con il servizio a pagamento online DAZN: ci si collega al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso o aprire l’app da dispositivo mobile come smarthpone e tablet. Fondamentale è avere un abbonamento attivo. Il pre-partita di Torino-Juventus live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Saša Lukić ha salvato l’ultima volta un punto per il Torino, e tutti e tre i suoi gol stagionali sono arrivati nella ripresa. Proverà a fermarlo il capitano della Juventus Leonardo Bonucci ha vinto 12 dei suoi 17 scontri diretti in carriera (4 pareggi, 1 sconfitta), ed ha segnato un gol nel finale nell’ultimo ‘Derby della Mole’ in cui ha giocato.

Torino-Juventus Streaming link alternativa a Rojadirecta Live

Torino-Juventus streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Statistica da tenere presente: la Juventus ha segnato il gol di apertura in nove degli ultimi 11 scontri diretti.

Ricordiamo che la partita Torino-Juventus streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Torino-Juventus streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.