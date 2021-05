Diretta ROMA LAZIO Streaming TV: dove vedere il Derby Capitale

Tutto pronto per vedere il Derby Roma Lazio streaming live alternativo a Rojadirecta Gratis. Si gioca oggi sabato 15 maggio 2021 con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane, subito dopo Juventus-Inter streaming che si gioca alle 18.

Roma-Lazio è fra i match clou della 37a e penultima giornata di Serie A. Nelle 76 sfide stracittadine disputate in casa della Roma nel massimo campionato, prevalgono i pareggi, ben 33, a fronte di 29 successi della Lupa e di 14 affermazioni dell’Aquila. Nelle ultime tre stagioni la Lazio non ha mai battuto la Roma quando quest’ultima è stata ‘squadra di casa’: 2 vittorie giallorosse e un pareggio nel parziale.

Dove Vedere Roma Lazio Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



Roma Lazio in diretta tv con i canali digitali di DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Roma Lazio sarà disponibile alla visione in live streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Roma Lazio Formazioni: non solo FantaCalcio

ROMA (4-2-3-1) – Mirante; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Villar, Cristante; El Shaarawy, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. A disposizione: Fuzato, Farelli, Kumbulla, Jesus, Fazio, Santon, Reynolds, Pastore, Darboe, Zalewski, Diawara, Carles Perez, Borja Mayoral.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi. A disposizione: Strakosha, Alia, Patric, Luiz Felipe, Parolo, Cataldi, Akpa Apro, Escalante, Fares, A. Pereira, Muriqi, Caicedo.

Arbitro: Pairetto di Torino. Guardalinee: Bindoni e Ranghetti. Quarto Uomo: Di Martino. Var: Aureliano. Avar: Vivenzi.