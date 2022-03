DERBY Roma-Lazio Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Roma-Lazio Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 15:00 italiane di oggi domenica 20 marzo 2022 Roma-Lazio per la 30esima giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 11° turno del girone di ritorno. La Capitale si appresta a vivere uno dei due appuntamenti più sentiti dell’anno sportivo romano: Roma e Lazio sono pronte a contendersi 3 punti che nell’economia di una stagione possono pesare molto di più. Di seguito subito le probabili formazioni di Roma-Lazio e poi andiamo a scoprire dove vedere Roma-Lazio streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Roma-Lazio

La Lazio ha vinto due degli ultimi tre Derby di Roma in Serie A (1P): lo stesso numero di successi ottenuti nei precedenti 15; tuttavia, i biancocelesti non hanno trovato i tre punti nelle ultime due sfide contro i giallorossi disputate nel girone di ritorno nel massimo campionato (1N, 1P).

Roma (3-4-2-1) – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Ibanez, Maitland-Niles, Vina, Veretout, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov, Felix.

Lazio (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Patric, Hysaj, Kamenovic, Akpa Akpro, André Anderson, Cataldi, Basic, Romero, Raul Moro, Cabral.

Arbitro: Irrati di Pistoia. Guardalinee: Imperiale e Berti. Quarto uomo: Pezzuto. Var: Di Paolo. Assistente Var: Ranghetti.

Dove vedere Roma-Lazio in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Roma-Lazio da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca del Derby Roma-Lazio su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico da Massimo Ambrosini. La Roma è imbattuta in casa contro la Lazio in Serie A dal 30 aprile 2017 (3-1 biancoceleste con protagonista Keita, autore di una doppietta); da allora, tre successi e un pareggio – i giallorossi potrebbero inoltre tenere la porta inviolata per due Derby interni consecutivi (dopo il 2-0 dello scorso anno) per la prima volta dal 2011 (tre di fila allora).

Roma-Lazio Live Streaming diverso da Rojadirecta

Roma-Lazio streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Non ci sono altre alternative per vedere Roma-Lazio streaming.

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Roma-Lazio su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.