ROMA LAZIO Streaming, dove vederla in Diretta Video Online

Roma Lazio streaming con Sky (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Si gioca a partire dalle ore 18:00 di oggi domenica 26 gennaio, per la 21a giornata di Serie A. La Roma di Paulo Fonseca sfida la Lazio di Simone Inzaghi nel Derby capitolino Roma Lazio: sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove Vedere Roma Lazio Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta e Diretta TV.



La partita Roma Lazio streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Roma Lazio streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Roma Lazio Streaming Gratis, le probabili formazioni.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mkhitaryan, Pastore, Zappacosta, Zaniolo, Diawara, Perotti.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Marusic, Cataldi, Lukaku.