Diretta NAPOLI JUVENTUS Streaming diverso da Rojadirecta: canale diretta tv internet formazioni

Tutto pronto per vedere Napoli Juventus in streaming e diretta tv sul digitale alle 20:45 di oggi. Il big match fra il Napoli di Gennaro Gattuso e la Juventus capolista dell’ex Maurizio Sarri accende la domenica sera della 21a giornata di Serie A. I partenopei vengono da una vittoria e 3 sconfitte consecutive in campionato, pur avendo conseguito in settimana l’accesso alle semifinali di Coppa Italia battendo la Lazio, mentre i bianconeri hanno collezionato 5 successi di fila nelle ultime 5 giornate di campionato, e hanno anch’essi ottenuto l’accesso alle semifinali di Coppa grazie alla vittoria interna sulla Roma. Scopriamo adesso dove vedere Napoli Juventus streaming online e in diretta televisiva.

Dove vedere Napoli Juventus Streaming differente da Rojadirecta e Diretta TV.

La partita di calcio Napoli Juventus in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Anche in alta definizione HD, con collegamenti pre-partita dalle ore 20:15 italiane per anticipazioni e interviste dell’ultimo minuto, e con la telecronaca in diretta che inizierà alle ore 20:45 italiane.

Napoli Juventus streaming gratis per gli abbonati con l’applicativo SkyGo utilizzabile con pc, tablet e smartphone, anche per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le probabili formazioni per Napoli Juventus streaming.

In alternativa c’è anche l’opzione, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che dà la possibilità di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Sarri perde Danilo. Il brasiliano è alle prese con una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra: tra dieci giorni nuovi esami. Sugli esterni ci saranno ancora Cuadrado e Alex Sandro. Rientrano dal 1′ De Ligt e Matuidi, con Rabiot che dovrebbe riposare. Solito ballottaggio Ramsey-Higuain per appoggiare Dybala e l’intoccabile CR7 Cristiano Ronaldo. Emre Can e De Sciglio, in uscita, non convocati.

Queste le probabili formazioni di Napoli Juventus:

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Koulibaly, Mertens, Maksimovic, Malcuit, Ghoulam.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: De Sciglio, Chiellini, Khedira, Demiral; Danilo.