DIRETTA JUVENTUS-EMPOLI Streaming TV Alternativa a Rojadirecta Live, dove vederla Gratis Online

DIRETTA Juventus-Empoli Live Streaming invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi sabato 28 agosto 2021 come match della 2a giornata del nuovo campionato di Serie A, edizione 2021-2022. La Juventus ha vinto 11 delle 12 sfide casalinghe contro l’Empoli (1N) in Serie A, mantenendo la porta inviolata ben nove volte. La Juventus ha subito gol nelle ultime 15 partite di campionato, solo due volte nella sua storia in Serie A ha infilato una striscia più lunga con reti al passivo: 19 nell’aprile 2010 e 21 nell’ottobre 1955.

Juventus-Empoli formazioni probabili



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Kulusevski. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Chiellini, De Sciglio, Rugani, Danilo, L Pellegrini, Ranocchia, Rabiot, McKennie, Morata. Indisponibili: Arthur, K Jorge, Ramsey.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, S Romagnoli, Marchizza; S Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. Allenatore Andreazzoli. A disposizione in panchina: Brignoli, Fiamozzi, Luperto, Viti, Crociata, Haas, Henderson, Zurkowski, Asllani, Ekong, Pinamonti. Indisponibili: Parisi.

Arbitro: Ghersini di Genova. Guardalinee: De Meo e Rocca. Quarto uomo: Marcenaro. Var: Guida. Avar: Ranghetti.

Dove Vedere Juventus-Empoli Live Streaming diverso da Rojadirecta

Juventus-Empoli da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita sarà trasmessa anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online. Streaming gratis anche su Sky Go per tutti gli abbonati Sky e su NOW, la piattaforma che offre la programmazione dell’emittente satellitare (previo acquisto di uno degli abbonamenti dedicati). Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Empoli streaming.