Mercati finanziari: quali previsioni per le borse dell’Eurozona? Il punto degli esperti

Le borse europee in queste settimane stanno scontando la difficile situazione venutasi a creare con la guerra in Ucraina: lo spettro del default in Russia, la scarsità negli approvvigionamenti energetici e il rialzo dell’inflazione sono le principali problematiche che preoccupano i mercati e, sebbene l’Unione Europea sia intenzionata a sostenere la ripresa economica dei suoi stati membri, all’orizzonte si prospetta una fase d’incertezza. Per quanto riguarda l’Italia, a soffrire sono soprattutto i titoli bancari, con Intesa San Paolo e Unicredit che scontano la loro esposizione nei confronti di Mosca, mentre il prezzo dell’energia e del petrolio, dopo aver toccato il suo massimo storico, sembra destinato a ritornare su valori già visti in passato.

Sia le borse dell’Eurozona che Wall Street, tuttavia, rimangono tuttavia cautamente ottimiste, soprattutto in vista dell’aumento dei tassi di interesse sostenuto dalla Fed che dovrebbe dare un po’ di respiro ai mercati. Per gli utenti che desiderano investire in titoli e obbligazioni, rimane valido il principio della differenziazione: solo un’attenta strategia di asset allocation, infatti, riesca a mantenere l’investitore al riparo dalle tempeste geopolitiche che si stanno abbattendo sul mercato, così come è fondamentale rimanere aggiornati sulle ultime novità. Il sito web di Giocareinborsa, raggiungibile all’indirizzo https://giocareinborsa.online, ad esempio, fornisce utili informazioni per chi desidera approcciarsi a questo mondo, con un interessante approfondimento sulle principali piattaforme che consentono di fare trading online in autonomia.

Su cosa investire

La scelta di asset sui quali investire è numerosa e varia in base alla propria propensione al rischio, al capitale in possesso e, soprattutto, alla strategia che si intende adottare. Fra i prodotti finanziari più comuni spiccano le azioni e le obbligazioni, che presentano una possibilità di guadagno diversa, come diverso è, d’altronde, il loro grado di rischio. Vengono definite azioni le partecipazioni a un’impresa: l’azionista, cioè, partecipa, nel bene e nel male, all’andamento di una società; al contrario, chi investe in obbligazioni viene ripagato con un vero e proprio rimborso del prestito più una piccola percentuale di interesse. Le obbligazioni, a fronte di una bassa probabilità di perdita, non assicurano guadagni ingenti, mentre al contrario le azioni, essendo decisamente più rischiose e, quindi, più volatili, possono portare ad accumulare guadagni maggiori. Una buona strategia d’investimento deve tenere conto delle principali differenze fra asset, in modo da integrare i vari prodotti finanziari fra loro per garantire un ritorno senza esporsi eccessivamente.

Quali piattaforme per investire

Negli ultimi anni il mondo della finanza è stato caratterizzato dal boom del trading online. Questa nuova modalità di investimento, infatti, consente di entrare nei mercati senza passare per la mediazione della banca. Tra le piattaforme che si sono distinte per la loro affidabilità e per l’ampia scelta di asset messa a disposizione spiccano eToro, il broker israeliano leader nel Copy trading, FP Markets, attivo dal 2015, Capital.com, Trade.com e IQ Option. Tutti questi broker sono in possesso delle principali certificazioni internazionali che ne attestano la sicurezza e rappresentano un’ottima scelta per chi desidera investire online.

Tutti mettono a disposizione la possibilità di usufruire del conto demo gratuito, ovvero un’interessante funzionalità apprezzata in particolare dai neofiti del trading. Il conto demo, infatti, ricalca in tutto e per tutto un conto reale e al suo interno la piattaforma deposita una cifra variabile che, in alcuni casi, può arrivare anche fino a 100.000 dollari. In questo modo l’utente può esercitarsi a investire senza però andare ad intaccare il suo capitale reale. Oltre al conto demo gratuito, i migliori broker offrono poi una vasta mole di materiali informativi gratuiti (sotto forma di e-book, video corsi, tutorial,…) pensati per apprendere i rudimenti dell’educazione finanziaria.