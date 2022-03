Lotto, vinti oltre 27mila euro tra Napoli e provincia

La Campania ancora protagonista al Concorso del Lotto – Doppietta al Lotto in Campania, con vincite complessive per oltre 27mila euro: si festeggia a Napoli, riporta Agipronews, con un bottino da 15.250 euro e a Boscoreale, in provincia, con un colpo da 12.450 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 250,1 milioni dall’inizio dell’anno.