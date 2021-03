Diretta PARMA INTER Streaming Alternativa a ROJADIRECTA TV: dove vedere Kucka vs Lukaku

Tutto pronto per vedere Parma Inter streaming alternativo a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis. Si gioca oggi giovedì 4 marzo 2021, con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Il nuovo stop del Milan (1-1 a San Siro contro l’Udinese) regala una grande opportunità all’Inter di Conte. La capolista di Serie A può infatti allungare in vetta nel posticipo del turno 25 (infrasettimanale): i nerazzurri se la vedranno al Tardini contro il Parma di D’aversa.

Dove Vedere Parma Inter Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



Parma Inter in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Parma Inter sarà disponibile alla visione in diretta streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di SkyGo (link skygo.sky.it). Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Parma Inter streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Parma Inter Formazioni: non solo FantaCalcio

D’Aversa propone Kucka come prima punta, supportato sulle fasce da Mihaila e Karamoh. A centrocampo ci sarà Kurtic insieme a Brugman ed Hernani, mentre in porta giocherà Sepe. Retroguardia a quattro composta da Busi, Osorio, Valenti e Pezzella. Solo panchina per Gagliolo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Valenti, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Kucka, Mihaila. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Conti, Cornelius, Gervinho, Nicolussi Caviglia, Zirkzee.

Conte ritrova Hakimi sulla fascia, mentre Perisic giocherà dall’altra parte del campo. In mezzo ci sarà Brozovic insieme a Barella ed Eriksen, con Sanchez a completare l’attacco che vedrà presente anche l’imprescindibile Lukaku. In porta Handanovic, con Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. Alenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Sensi.