FIORENTINA ROMA Streaming Alternativa a ROJADIRECTA TV: dove vederla con Ribery e El Shaarawy

Tutto pronto per vedere Fiorentina Roma streaming alternativo a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis. Si gioca oggi 3 marzo 2021 allo stadio Franchi di Firenze, con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. La Fiorentina non vince in Serie A contro la Roma dall’aprile 2018 (2-0 per i viola): da allora due pareggi seguiti da tre successi giallorossi. Paulo Fonseca potrebbe diventare il primo allenatore della Roma a ottenere due successi consecutivi di Serie A in casa della Fiorentina: i giallorossi ci sono riusciti solo una volta nella competizione (maggio 2013 e aprile 2014), ma con due tecnici differenti (Andreazzoli e Garcia).

Dove Vedere Fiorentina Roma Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



Fiorentina Roma in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Fiorentina Roma sarà disponibile alla visione in diretta streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di SkyGo (link skygo.sky.it). Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Fiorentina Roma streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Fiorentina Roma Formazioni: non solo FantaCalcio



Prandelli ancora senza Bonaventura e Kouame, da valutare anche Biraghi anche se c’è ottimismo sul suo recupero. Ballottaggio Venuti-Malcuit. Smalling torna tra i convocati e andrà in panchina. Kumbulla titolare in difesa dopo la brutta prestazione di Fazio, in attacco conferma per Mayoral. El Shaarawy spera di iniziare dal primo minuto.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All. Prandelli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonaventura, Kouamé.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, El Shaarawy; B Mayoral. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calafiori, Dzeko, Ibanez, Santon, Zaniolo.