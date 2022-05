DIRETTA FIORENTINA-ROMA Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Fiorentina-Roma Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 9 maggio 2022 Fiorentina-Roma valida come posticipo che chiude la 36a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 17° turno del girone di ritorno, 3 partite al termine. Da una parte la Fiorentina è l’unica squadra a non aver ancora trovato il gol nei minuti di recupero del secondo tempo di questa Serie A, dall’altra la Roma è l’unica a non averne ancora subiti in questo parziale di gara. Di seguito subito le probabili formazioni di Fiorentina-Roma e poi andiamo a scoprire dove vedere Fiorentina-Roma streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Fiorentina (336) e Roma (346) sono le due squadre di questo campionato che hanno subito meno tiri finora – tuttavia nella classifica dei gol subiti occupano rispettivamente la 6ª (Roma con 40 reti) e l’8ª (Fiorentina con 47) posizione.

Fiorentina (4-3-3): P Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Torreira, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. A disposizione in panchina: Dragowski, Rosati, Terzic, Nastasic, M Quarta, Bonaventura, Maleh, Callejon, Ikoné, Piatek, Munteanu, Kokorin. Allenatore: Italiano.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Viña; Lo Pellegrini; Felix, Abraham. A disposizione in panchina: Fuzato, Spinazzola, Ibañez, Maitland-Niles, Oliveira, Zalewski, Diawara, Bove, El Sharaawy, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov. Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Vecchi e Rocca. Quarto ufficiale: Sacchi. VAR: Banti. Assistente VARr: Santoro.

Senza vittorie da tre partite di Serie A (2 pareggi, 1 sconfitta), la Roma in trasferta avrà anche avuto problemi con le prestazioni imprevedibili in tutta questa stagione di campionato, tuttavia José Mourinho ha almeno portato la Roma alla sua prima finale europea dal 1991 dopo che i ‘Giallorossi’ hanno battuto il Leicester con un risultato complessivo di 2-1 a metà settimana nella semifinale di UEFA Europa Conference League (UECL). Non c’è tempo per festeggiare, però, poiché la battaglia per i posti europei in SA continua a stringere, anche se una vittoria della Roma nella finale di UECL alla fine del mese la vedrebbe comunque qualificarsi per il calcio continentale nella prossima stagione a prescindere dalla posizione raggiunta in classifica.

Fiorentina-Roma da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con Massimo Gobbi seconda voce al commento tecnico.

Fiorentina-Roma streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

