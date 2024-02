Chi condurrà il Festival di Sanremo dopo Amadeus

Durante l’ultima conferenza stampa del Festival di Sanremo, Amadeus ha affermato che è il momento di fermarsi e pensare ad altro insieme a Fiorello.

Futuro conduttore Sanremo 2025: Alessandro Cattelan favorito, Amadeus potrebbe ripensarci

Ha ringraziato l’Amministratore Delegato della Rai, Sergio, e la direzione Rai per non avergli mai imposto pressioni o disapprovazione, sottolineando di non aver mai subito influenze politiche. Sergio, a sua volta, si è detto soddisfatto dei risultati del Festival e ha ringraziato Amadeus e Fiorello. Riguardo al futuro, ha annunciato che si incontreranno fra 15-20 giorni per fare il punto sulla recente edizione del Festival.

In Rai si sta già pensando al prossimo conduttore di Sanremo 2025, dopo il successo di Amadeus in cinque edizioni. Secondo gli esperti, Alessandro Cattelan è il favorito a 3,50, seguito da Stefano De Martino a 5,50 e Carlo Conti a 6,50. Tuttavia, non è esclusa la possibilità che Amadeus possa ripensarci, insieme a Maria De Filippi, Gerry Scotti e Paolo Bonolis, che hanno tutti la stessa quota di 7,50.