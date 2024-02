Festival di Sanremo: Angelina Mango favorita per la vittoria davanti a Geolier

La terza serata del 74esimo Festival di Sanremo ha ottenuto un grande successo di pubblico, con un aumento sia della quota di ascolto (share) che del numero di telespettatori rispetto all’anno precedente.

La co-conduttrice Teresa Mannino ha affiancato Amadeus nella conduzione dello spettacolo. La prima parte della serata ha registrato 13243000 telespettatori e una quota di ascolto del 58,1%, mentre nella seconda parte sono stati 6436000 gli spettatori con una quota di ascolto del 65%.

Angelina Mango si è aggiudicata la terza serata del Festival di Sanremo e si conferma come favorita per la vittoria. La sua quotazione è ora di 2,25, mentre il suo principale avversario, Geolier, ha un’quotazione di 3,75. Annalisa ha subito un aumento della sua quota, passando da 3,75 a 6,50.

Il duo Irama-Loredana Bertè si trova fuori dal podio, entrambi con una quotazione di 10. Gli altri concorrenti sono molto lontani nelle quote. La sfida tra Angelina e Geolier rappresenta anche una sfida tra la Basilicata e la Campania, con la Basilicata favorita a 2,25 e la Campania a 3,25.

Durante la conferenza stampa di poco fa, Amadeus ha espresso la sua gratitudine per lo share della terza sera del Festival di Sanremo. Ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria ligure. Amadeus ha dichiarato di essere felice di avere Lorella Cuccarini sul palco e di essere stato chiamato da lei negli anni ’90. Cuccarini ha affermato che Sanremo è un’emozione molto forte per lei e che spera di avere più esperienza per il momento di spettacolo che sarà molto importante.