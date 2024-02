Boris Nadezhdin, unico oppositore di Putin, escluso dalle elezioni presidenziali in Russia

La carriera presidenziale di Boris Nadezhdin, unico oppositore delle politiche di Vladímir Putin, è stata interrotta dalla decisione della Commissione Elettorale Centrale (CEC) della Russia. L’organo ha respinto la registrazione del candidato dopo che sono state invalidate più di 9.000 firme delle 200.000 presentate. Un requisito essenziale per poter concorrere al Cremlino nelle elezioni che si terranno tra il 15 e il 17 marzo.

Nadezhdin aveva ottenuto un grande sostegno da parte di un ampio segmento della popolazione russa per il suo manifesto elettorale anti-bellicista. “Portarli a casa” è il primo e principale punto del suo programma. Il candidato, che ha ancora la possibilità di appellarsi alla decisione presso la Corte Suprema, si era prefissato l’obiettivo di porre fine all'”operazione militare speciale” e ad altre politiche per regolarizzare i processi democratici a Mosca.

Tuttavia, questa visione così contraria a Putin non avrebbe potuto volare così facilmente.

“Non sono d’accordo con la decisione della Commissione Elettorale (…). Presenterò ricorso presso la Corte Suprema della Russia”, ha detto Nadezhdin sul suo canale Telegram. La CEC ha stabilito che Nadezhdin ha presentato 95.587 firme valide, quando ne avrebbe avuto bisogno di 100.000 per poter registrare la sua candidatura, avendo il sostegno di un partito senza rappresentanza parlamentare (Iniziativa Cittadina).

La commissione ha stabilito che il team dell’oppositore ha commesso errori di forma, tra cui figurano 11 firme di persone decedute, utilizzando basi di dati non aggiornate. “Non si deve oltrepassare la linea in cui nelle liste a favore dei candidati compaiono persone già decedute”, ha affermato Nikolái Buláev, vicecapo della CEC, durante la sessione tenutasi nel centro di Mosca.

Inoltre, ha avvertito Nadezhdin che la commissione non ha mai perso un caso presso la Corte Suprema nelle quattro occasioni in cui i candidati hanno impugnato la decisione dell’autorità elettorale. Nel caso del presidente, Vladímir Putin, ha ricordato che i funzionari della commissione hanno trovato solo 91 firme non valide, il che ha permesso la sua candidatura per la rielezione il 17 marzo.

Per parte sua, Nadezhdin ha sottolineato che il suo team ha raccolto oltre 200.000 firme in tutta la Russia. “Abbiamo raccolto in modo aperto e onesto. Tutti hanno visto le code davanti ai nostri quartieri elettorali e ai nostri uffici”, ha detto su Telegram. Ore prima, ha affermato sui social media che, “se avesse avuto un rating dell’1-2%” e non del 15-20%, non avrebbe avuto problemi a partecipare alle elezioni.

La campagna di raccolta firme di Nadezhdin è stata la prima manifestazione di protesta di massa e legale contro la guerra dall’inizio del conflitto nel febbraio 2022. L’opposizione accusa Putin di fare tutto il possibile per impedire la partecipazione del candidato per la pace, temendo che possa unire tutti i malcontenti non solo contro la guerra, ma anche contro la deriva autoritaria del Cremlino.

Nessun candidato proveniente dall’opposizione politica

A riguardo, il portavoce presidenziale Dmitri Peskov, che durante la campagna di Nadezhdin aveva affermato di “non aver paura di lui”, si è limitato a dire che la commissione ha fatto il suo lavoro, che consiste nel richiedere il rispetto delle norme vigenti. La CEC ha registrato quattro candidati: Putin, il comunista Nikolái Jaritónov, l’ultranazionalista Leonid Slutski e il rappresentante di Gente Nuova, Vladislav Davankov. Nessun candidato proveniente dall’opposizione politica.

Sebbene abbia dichiarato pubblicamente che non lo avrebbe fatto, Putin ha riformato la Costituzione nel 2020 per potersi candidare per la rielezione, cosa che potrà fare di nuovo tra sei anni e, in questo modo, rimanere al Cremlino fino al 2036.