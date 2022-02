Festival di Sanremo, il crollo di Achille Lauro tra i bookmaker

SANREMO – Snobbato in classifica provvisoria e liquidato con poco clamore per la performance provocatoria. Il Festival di Sanremo si è aperto a rilento per Achille Lauro, uno degli artisti più attesi della vigilia e oggi uno dei più ridimensionati dopo il primo giro di esibizioni. Per il cantante romano arriva anche la bocciatura dei bookmaker, che pure lo avevano inserito nel gruppo dei “grandi pretendenti”.

All’apertura delle scommesse sul vincitore di Sanremo Lauro si giocava a 7,75, al quarto posto assoluto, mentre stamattina l’offerta si è impennata a 23,00 su Planetwin365, valutazione che lo porta fuori dalla top 10 delle quote. Il rapper peraltro risultava anche tra i concorrenti più scelti dagli scommettitori, alle spalle di Mahmood e Blanco ed Elisa (confermati grandi favoriti a 1,70 e 2,85).

Accelerata vertiginosa, invece, per altri quattro concorrenti. La Rappresentante di Lista (da 18,00 a 6,00) e Dargen D’Amico (da 17,00 a 9,00), rispettivamente al terzo e al quarto posto in tabellone, ma soprattutto Ditonellapiaga e Rettore, settime al termine della seconda serata del Festival. Un colpo di scena totalmente inatteso, visto che la coppia partiva addirittura da quota 33,00, al terzultimo posto, mentre ora vola a 18,00 alla pari con Massimo Ranieri, tra l’ottava e la nona posizione nella classifica dei betting analyst.