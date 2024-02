Milan-Napoli Streaming: formazioni e dove vederla

DIRETTA Milan-Napoli Streaming Live: formazioni, orario e dove vederla. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi domenica 11 febbraio 2024 per la 24a giornata del campionato di Serie A, edizione 2023-2024, allo stadio di San Siro (Milano). Di seguito subito le formazioni e dove vederla online.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Florenzi, Simic, Terracciano, Jimenez, Bartesaghi, Musah, Zeroli, Jovic, Okafor. Indisponibili: Caldara, Thiaw, Tomori, Kalulu, Pobega. Squalificati: Reijnders.

Allenatore Stefano Pioli.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Zielinski, Lobotka, Anguissa, Di Lorenzo; Kvaratskhelia; Simeone. Allenatore Walter Mazzarri.

A disposizione in panchina: Meret, Contini, Natan, Olivera, Dendoncker, Traorè, Cajuste, Lindstrom, Politano, Ngonge, Raspadori. Indisponibili: Osimhen. Squalificati: Mario Rui.

Arbitro: Doveri della sezione di Roma. Guardalinee: Bindoni-Baccini. IV uomo: Marchetti. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Valeri.

Dove vedere Milan-Napoli in Diretta TV

Milan-Napoli da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca DAZN di Milan-Napoli sarà di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo.

Milan-Napoli Live Streaming, ecco dove



Milan-Napoli sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Milan-Napoli streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. Non ci sono altre alternative per vedere Milan-Napoli streaming.