Diretta MILAN NAPOLI Streaming Alternativa TV: dove vederla con Krunic e Insigne

Tutto pronto per vedere Milan Napoli streaming alternativo a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis. Si gioca oggi domenica 14 marzo 2021 al San Siro (Milano), con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. In questa 27a giornata di Serie A abbiamo il Milan senza Bennacer, Ibrahimovic, Mandzukic, mentre il Napoli giocherà senza senza Ghoulam, Petagna, Rrahmani, Manolas, Lozano. Rino Gattuso arriva per la prima volta da avversario a San Siro, dove è stato protagonista prima da giocatore vincendo tutto e poi da allenatore con un 6° e un 5° posto ottenuti in condizioni avverse. Il Napoli punta alla Champions: battere il Milan questa sera significherebbe piazzare un allungo forse decisivo verso l’obiettivo stagionale. Il Milan insegue l’Iner capolista. Insomma sono punti pesanti quelli in palio oggi a San Siro.

Milan Napoli in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Milan Napoli sarà disponibile alla visione in diretta streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di SkyGo (link skygo.

sky.it). Ricordiamo che la partita in, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Milan Napoli streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. Allenatore Pioli. A disposizione: Tatarusanu, A Donnarumma, Gabbia, Romagnoli, Calabria, Kalulu, Meitè, Hauge, Diaz, Saelemaekers, Rebic. Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic, Mandzukic.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Zedadka, Mario Rui, Bakayoko, Costanzo, D’Agostino, Elmas, Labriola, Lobotka, Cioffi, Osimhen. Indisponibili: Ghoulam, Petagna, Rrahmani, Manolas, Lozano.

Arbitro: Pasqua di Tivoli. Guardalinee: Costanzo e Vecchi. Quarto uomo: Abisso. Var: Mazzoleni. Avar: Paganessi.