DIRETTA Milan-Napoli Streaming Gratis Alternativa TV, dove vederla

Milan-Napoli streaming con DAZN (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Milan-Napoli, match valido per la 7a giornata di Serie A 2022/23, si giocherà a San Siro oggi domenica 18 settembre 2022 agosto alle ore 20:45 italiane. Di fronte la squadra di Pioli e quella di Spalletti, oggi squalificato e quindi non presente in panchina. Di seguito subito le probabili formazioni di Milan-Napoli streaming:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Gabbia, Thiaw, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Krunic, Vranckx, Dest, Diaz.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti (squalificato, al suo Domenichini). A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Zerbin, Lozano, Simeone.

Spalletti in conferenza stampa:

“Il Napoli è una squadra che è stato costruita con giocatori tecnici. Possiamo ancora crescere. Ero molto curioso di vedere la mia squadra a inizio anno, eravamo convinti di avere delle potenzialità. Non so se ci aspettavamo di essere a questo punto qui. E’ ancora poco il tempo, Poteva succedere diversamente in senso negativo e non avrebbe cambiato il giudizio. La strada è difficile e ci sono molti km da fare. Demme è in fase di recupero, Lozano è recuperato e sarà a disposizione”.

Dove vedere Milan-Napoli in Diretta TV

Milan-Napoli in tv sarà visibile in diretta su DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q. Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere il derby anche sulla app presente sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite) al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

Dove Vedere Milan-Napoli Streaming Gratis



Milan-Napoli streaming con il servizio a pagamento online DAZN: ci si collega al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso o aprire l’app da dispositivo mobile come smarthpone e tablet. Fondamentale è avere un abbonamento attivo. Il pre-partita di Milan-Napoli live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Milan-Napoli Streaming link alternativa a Rojadirecta Live

