DIRETTA Udinese-Inter Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta TV, come vederla

Udinese-Inter streaming con DAZN e Sky. Partita valida per il turno 7 del girone di andata del campionato di calcio di Serie A 2022/23. Di seguito subito le probabili formazioni di Udinese-Inter:

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore Sottil. A disposizione in panchina: Padelli, Piana, Bijol, Abankwah, Jajalo, Ehizibue, Ebosele, Samardzic, Makengo, Nestorovski, Success, Semedo. Indisponibili: Masina. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana Cordaz, D’Ambrosio, Acerbi, Dumfries, Bellanova, Gosens, Asllani, Mkhitaryan, Correa, Carboni. Indisponibili: Dalbert, Lukaku, Calhanoglu. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Valeri di Roma. Guardalinee: Palermo-Mokhtar. Quarto uomo: Sacchi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Galetto.

L’Inter è reduce dalla solita vittoria infrasettimanale per 2-0 contro il Viktoria Plzeň in UEFA Champions League, e cercherà disperatamente di migliorare le proprie fortune in campionato (4 vittorie, 2 sconfitte) poco prima della sosta per le Nazionali. La vittoria per 1-0 contro il Torino nell’ultima partita di campionato è stata definita come “una vittoria importantissima” da parte del tecnico Simone Inzaghi, che spera di poter fermare la sequenza di cinque partite di campionato in cui ha alternato vittorie e sconfitte (3 vittorie, 2 sconfitte) ottenendo tre vittorie ufficiali per la prima volta in questa stagione. Servono miglioramenti in questa trasferta, dato che l’Inter ha perso le ultime due trasferte di campionato e rischia di perderne tre di fila per la prima volta da maggio 2017. L’Inter ha bisogno di migliorare la difesa per evitare quel destino, avendo subìto sei gol nell’arco di quelle due trasferte.

Udinese-Inter sarà visibile in diretta tv su DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Udinese-Inter in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN: ci si collega al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso o aprire l’app da dispositivo mobile come smarthpone e tablet. Fondamentale è avere un abbonamento attivo.

Il pre-partita di Udinese-Inter live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Udinese-Inter streaming gratis (per gli abbonati) anche con Sky GO (oppure NOW), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

