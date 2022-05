DIRETTA VERONA-MILAN Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Verona-Milan Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi domenica 8 maggio 2022 Verona-Milan valida per la 36a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 17° turno del girone di ritorno, 3 partite al termine. Superati dall’Inter dopo la vittoria contro l’Empoli (4-2 e 78 punti in classifica), il Milan con i suoi 77 punti atterra a Verona alla ricerca di punti scudetto. Di seguito subito le probabili formazioni di Verona-Milan e poi andiamo a scoprire dove vedere Verona-Milan streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Verona-Milan

Le due formazioni si sono affrontate 29 volte in Serie A in casa dei gialloblù, con un bilancio piuttosto equilibrato di 11 vittorie per i rossoneri, 10 affermazioni del Verona e 8 pareggi. I rossoneri hanno vinto le ultime due trasferte contro il Verona in Serie A e nella loro storia non hanno mai ottenuto tre successi di fila in casa dei veneti nel massimo campionato.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Tudor. A disposizione in panchina: Chiesa, Sutalo, Veloso, Retsos, Depaoli, Frabotta, Hongla, Bessa, Praszelik, Cancellieri, Lasagna.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Tourè, Bakayoko, Krunic, Brahim Diaz, Saelemaekers, Rebic, Ibrahimovic.

Arbitro: Doveri di Roma. Assistenti: Carbone e Bresmes. IV Uomo: Ayroldi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Passeri.

Dove vedere Verona-Milan in Diretta TV

Verona-Milan da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con Massimo Gobbi seconda voce al commento tecnico.

Solo il Liverpool (che non perde da dicembre) ha una striscia di imbattibilità più lunga dei milanesi nei 5 maggiori campionati europei. La striscia positiva è di 13 gare per i rossoneri, di cui 8 vinte e 5 pareggiate.

Verona-Milan Live Streaming

Verona-Milan streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Per due volte nella sua storia il Milan, presentatosi al Bentegodi da primo in classifica, fu poi sconfitto dagli scaligeri e perse il campionato: accadde nel 1972/73 e nel 1989/90, generando il mito della ‘Fatal Verona’. Il Verona ha riportato una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 partite, mentre i rossoneri sono reduci da un pareggio e 3 vittorie consecutive nelle precedenti 4 gare.

Giovanni Simeone è il bomber dei gialloblù con 16 centri stagionali in campionato, fra i rossoneri il più prolifico è invece il portoghese Rafael Leão, autore di 10 goal, che è anche il 4° giocatore nel torneo per dribbling riusciti (93).

