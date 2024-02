Napoli Barcellona in diretta streaming su Amazon Prime Video

NAPOLI BARCELLONA STREAMING – Amazon Prime Video trasmetterà in diretta streaming ed in esclusiva una partita degli ottavi di finale della UEFA Champions League, con Napoli che sfiderà Barcellona allo stadio “Diego Armando Maradona”.

Sarà la sfida dell’andata in programma Mercoledì 21 febbraio 2024 con collegamenti a partire dalle 19:30 e con calcio d’inizio alle 21:00.

Saranno disponibili telecronaca, a cura di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato a bordocampo e l’inviato Fernando Siani, post-partita, con Marco Cattaneo, Massimo Oddo e Claudio Marchisio che animeranno lo show degli highlights con i gol di tutte le partite.

Gli highlights di tutte le partite di Champions League giocate martedì 20 e mercoledì 21 saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì 21. Le immagini di Napoli-Barcellona in diretta streaming saranno disponibili su vari dispositivi, con funzionalità interattive come X Ray e la possibilità di rivedere i momenti salienti tramite Alexa. I clienti Prime in Italia potranno accedere al servizio gratuitamente per 30 giorni.