Morto uomo del Colorado morso da Mostro di Gila

STATI UNITI – Un uomo del Colorado di 34 anni è morto il 18 febbraio 2024 dopo essere stato morso da uno dei suoi due rettili velenosi di Gila.

Mostro di Gila: uno dei rettili più pericolosi del Nord America

Nonostante i morsi di questi animali siano solitamente dolorosi ma non fatali, le condizioni della vittima si sono aggravate ed è stato necessario il ricovero in ospedale, dove è poi deceduto. Il veleno di questi rettili è un potente neurotossico, e la causa esatta della morte è al momento oggetto di un’indagine.

Il mostro di Gila è un grosso rettile velenoso appartenente alla famiglia degli elapidi, originario del Nord America. È caratterizzato da una pelle squamosa e da una colorazione che varia dal giallo al marrone scuro, con macchie nere sul dorso. Il suo veleno è molto potente e può essere pericoloso per gli esseri umani se viene iniettato attraverso il morso. Il mostro di Gila è noto per essere un predatore solitario e per cacciare principalmente di notte.