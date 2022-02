DIRETTA Atalanta-Sampdoria Streaming Live Alternativa TV, come vedere Gratis Online la partita di Serie A

DIRETTA Atalanta-Sampdoria Streaming Alternativa a Rojadirecta TV in italiano: tutte le informazioni su come vedere la partita su internet e in televisione, probabili formazioni, qualche dato statistico, le ultime notizie prima del fischio d’inizio.

La sfida del positicipo della 27a giornata di Serie A Atalanta-Sampdoria è in programma oggi lunedì 28 febbraio 2022, con il calcio d’inizio fissato per le ore 20:50 (5 minuti di ritardo rispetto all’orario classico sono in segno di solidarietà verso l’Ucraina dopo l’invasione russa). Il teatro del match sarà lo stadio Gewiss Stadium di Bergamo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria Serie A



Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, De Roon; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Boga. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, F Rossi, Cittadini, Maehle, G Pezzella, Pessina, Mihaila. Indisponibili: Ilicic, Zapata, Miranchuk, Palomino, Muriel. Squalificati: Demiral, Djimsiti. Diffidati: Toloi, Zappacosta, De Roon.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Conti, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Rincon; Sabiri; Caputo, Quagliarella. Allenatore Giampaolo. A disposizione in panchina: Audero, Ravaglia, Magnani, Yoshida, Augello, Vieira, Sensi, Trimboli, Giovinco, Supriaha. Indisponibili: Askildsen, Damsgaard, Gabbiadini. Squalificati: Bereszynski, Candreva. Diffidati: Murru, Rincon, Thorsby.

Dove vedere Atalanta-Sampdoria in Diretta TV alternativa a Rojadirecta Serie A



Atalanta-Sampdoria da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire Atalanta-Sampdoria basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Atalanta-Sampdoria Streaming diverso da Rojadirecta Live Serie A



Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Atalanta-Sampdoria streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Atalanta-Sampdoria Streaming TV Serie A: Sky o Dazn? Dove vederla in alternativa a Rojadirecta in italiano

Non si può guardare Atalanta-Sampdoria Rojadirecta Online o Pirlot TV perchè questi siti web sono considerati illegali in Italia.

La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Atalanta-Sampdoria streaming.

Sulla Gazzetta dello Sport potrete restare aggiornati su Atalanta-Sampdoria mediante la diretta testuale: prepartita, formazioni ufficiali delle due squadre e le azioni più importanti minuto per minuto.