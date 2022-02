DIRETTA Lazio-Napoli Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, come vedere Gratis Online la partita di Serie A

DIRETTA Lazio-Napoli Streaming Alternativa a Rojadirecta TV in italiano: tutte le informazioni su come vedere la partita su internet e in televisione, probabili formazioni, qualche dato statistico, le ultime notizie prima del fischio d’inizio.

Lazio-Napoli si gioca oggi domenica 27 febbraio 2022 allo stadio Olimpico di Roma: calcio d’inizio in programma alle ore 20:50, 5 minuti dopo l’orario originario per dare un messaggio contro il conflitto in corso in Ucraina. Il Napoli arriva a questa sfida da due pareggi di fila, entrambi per 1-1, in campionato contro Inter e Cagliari; i partenopei potrebbero registrare tre pareggi consecutivi in Serie A per la prima volta dal dicembre 2014. Lazio e Napoli si sfidano a pochissimi giorni dalle eliminazioni dall’Europa League, avvenute rispettivamente per mano di Porto e Barcellona.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

Lazio (4-3-3) – Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Acerbi, Kamenovic, Radu, Akpa Akpro, André Anderson, Basic, Romero, Raul Moro, Cabral, Pedro. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Adekanye, Lazzari.

Napoli (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in pancina: Meret, Idasiak, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Elmas, Mertens, Ounas, Petagna. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Anguissa, Lobotka, Lozano, Malcuit, Tuanzebe.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Passeri e Tegoni. Quarto uomo: Cosso. Var: Massa. Assistente Var: Preti.

Dove vedere Lazio-Napoli in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Lazio-Napoli da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire Lazio-Napoli basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Marco Parolo.

Acerbi dopo essere andato in panchina in Europa League. dovrebbe partire fuori dall’undici titolare anche contro il Napoli. Su di lui è in vantaggio Patric per guidare la difesa insieme a Luiz Felipe, con Marusic e Hysaj terzini. A centrocampo torna titolare Cataldi con Milinkovic-Savic e Luis Alberto (in vantaggio su Basic). In attacco certi del posto Immobile e Zaccagni al rientro dopo la squalifica europea. Pedro-Felipe Anderson si giocano una maglia per completare il tridente, fra i due sarà staffetta. In porta Strakosha.

Lazio-Napoli Streaming diverso da Rojadirecta Live

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Lazio-Napoli streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

In casa Napoli tutto ruota attorno alle condizioni di Osimhen. Se il nigeriano non recupera, Spalletti punterà su Mertens. Politano è pronto a scalzare Elmas sulla trequarti. A centrocampo niente da fare per Anguissa e Lobotka.

Lazio-Napoli Streaming TV: Sky o Dazn? Dove vederla in alternativa a Rojadirecta in italiano

Non si può guardare Lazio-Napoli Rojadirecta Online o Pirlot TV perchè questi siti web sono considerati illegali in Italia.

La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Lazio-Napoli streaming.

Sulla Gazzetta dello Sport online potrete restare aggiornati su Lazio-Napoli mediante la diretta testuale: prepartita, formazioni ufficiali delle due squadre e le azioni più importanti minuto per minuto.