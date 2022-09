DIRETTA LAZIO-NAPOLI Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta TV, dove vedere la sfida di Serie A

Lazio-Napoli streaming con DAZN (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Lazio-Napoli, super sfida valida per la 5a giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma oggi sabato 3 settembre 2022 alle ore 20:45 italiane, dopo Fiorentina-Juventus delle 15 e Milan-Inter delle 18. Di fronte la squadra di Maurizio Sarri e quella di Luciano Spalletti. Di seguito subito le probabili formazioni di Lazio-Napoli:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Maximiano, Adamonis, Radu, Gila, Casale, Kamenovic, Marcos Antonio, Bertini, Basic, Luis Alberto, Romero, Cancellieri, Pedro. All.: Sarri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfalla, Kim, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Politano, Zerbin, Raspadori, Simeone.

Arbitro: Simone Sozza. Guardalinee: Rocca e Vono. 4° Uomo: Serra. VAR: Fabbri. Assistenti VAR: Ranghetti.

Dove vedere Lazio-Napoli in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Lazio-Napoli in tv sarà visibile in diretta su DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida dell’Artemio Franchi attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q. Telecronaca con Dario Mastroianni e per il commento tecicno Alessandro Budel. Lazio-Napoli è visibile anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Dove Vedere Lazio-Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta



Lazio-Napoli streaming con il servizio online DAZN: ci si collega al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso o aprire l’app da dispositivo mobile come smarthpone e tablet. Fondamentale è avere un abbonamento attivo. Il pre-partita di Lazio-Napoli live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Lazio-Napoli Streaming link diverso da Rojadirecta Live

Lazio-Napoli streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Ricordiamo che la partita Lazio-Napoli streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Lazio-Napoli streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.