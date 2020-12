DIRETTA LAZIO NAPOLI Streaming Live Alternativa: Canale TV del match di Serie A

Come vedere Lazio Napoli Streaming Gratis Diretta TV (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Tutto pronto all’Olimpico per il posticio della domenica sera della 13esima giornata di Serie A. I biancoclesti di Simone Inzaghi si presentano a questa sfida occupando il nono posto della classifica dopo 12 giornate con 18 punti, mentre i campani di Gattuso sono quinti a quota 23 punti. Tutta da guardare quindi la diretta streaming Lazio Napoli, partita di calcio delle 20:45 di oggi domenica 20 dicembre 2019.

Un match, quello di questa sera, che vedrà la Lazio giocare senza Leiva e Fares, mentre Acerbi tenta un recupero in extremis. “Ci sono speranze che possa farcela”, ammette il tecnico Inzaghi: “vedremo nelle prossime ore. Sarà comunque un partita complicata per noi, contro un avversario molto forte. Mancheranno giocatori importanti ad entrambe le squadre. Noi dovremo essere bravi a non commettere alcun errore. Perché in gare come questa la differenza la fanno gli episodi”.

Dove vedere Lazio Napoli Streaming Gratis e Diretta TV, alternativa a Rojadirecta.

La partita di calcio Lazio Napoli in diretta tv in esclusiva sul digitale di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite), con collegamenti pre-partita dalle ore 20:15 di oggi per anticipazioni e interviste dell’ultimo minuto, e con la telecronaca in diretta che inizierà alle ore 20:45.

Lazio Napoli streaming gratis per gli abbonati con l’applicativo Sky Go (link skygo.sky.it) utilizzabile con PS4, Xbox One, smart tv, tablet, smartphone e pc, anche per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Ricordiamo che la partita Lazio Napoli streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

In ogni caso per la vostra connessione a internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Lazio Napoli streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media internet.

Formazioni Lazio Napoli: non solo FantaCalcio.



Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto; Marusic; Correa, Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fares, Lucas Leiva, Lulic, Proto, Vavro.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Politano; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: Insigne. Indisponibili: Mertens, Osimhen.

L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, è andato in gol in tutte le sue ultime quattro sfide di Serie A contro il Napoli. Nell’era dei tre punti a vittoria, solo Francesco Totti è riuscito a segnare in più gare consecutive contro i partenopei nel massimo campionato (sei tra il 1998 e il 2009). Andrea Petagna ha segnato il suo primo gol in Serie A contro la Lazio, nell’agosto 2016 con l’Atalanta. L’attaccante del Napoli ha realizzato quattro reti in sette sfide contro i biancocelesti (inclusa una in ciascuna delle due gare più recenti).