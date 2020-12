DIRETTA SASSUOLO MILAN Streaming Oggi Alternative: dove vedere la partita di Serie A

Come vedere Sassuolo-Milan Streaming Gratis Diretta TV. Dopo i due pareggi consecutivi in rimonta contro Parma e Genoa, il Milan proverà a tornare alla vittoria sul campo del Sassuolo, per non rischiare di subire il sorpasso in vetta alla classifica a pochi giorni dalla sosta natalizia. Si giocherà allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia: tutto pronto per vedere la diretta streaming di Sassuolo-Milan, partita di calcio delle ore 15:00 di oggi domenica 20 dicembre 2020.

Diretta Sassuolo-Milan Streaming Gratis: formazioni fantacalcio.



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: Locatelli. Indisponibili: Ricci, Romagna.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia, Kjaer, Rebic.

Vedere Sassuolo-Milan Live Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



La partita di calcio Sassuolo-Milan valida per la 13a giornata di Serie A, si può vedere in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 satellite, 473 digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 252 Satellite). La telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Gli interventi da bordocampo saranno a cura di Marco Nosotti e Peppe Di Stefano. La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su DAZN.

Sassuolo-Milan streaming live con l’app di Sky Go (link skygo.sky.it), gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).