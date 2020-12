Diretta INTER SPEZIA Streaming Alternativa Oggi, dove vedere la partita in internet e tv

Come vedere Inter-Spezia Streaming Gratis Diretta TV. L’Inter di Conte e della coppia LuLa (raggiunta dalla Juventus a quota 27 punti, un in meno del Milan) ospita lo Spezia di Italiano e dell’ex Agoumé, nel tentativo di accorciare ulteriormente, o anche superare, la capolista nella corsa scudetto. Si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano: tutto pronto per vedere la diretta streaming di Inter-Spezia, partita di calcio delle ore 15:00 di oggi domenica 20 dicembre 2020.

Diretta Inter-Spezia Streaming Gratis: formazioni fantacalcio.



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brozovic, Nainggolan, Pinamonti, Sanchez, Vecino, Vidal.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore Italiano. Squalificati: Chabot. Indisponibili: Capradossi, Dell’Orco, Galabinov, Mattiello, Ramos, Sena, Verde, Zoet.

Vedere Inter-Spezia Live Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



La partita di calcio Inter-Spezia valida per la 13a giornata di Serie A, si può vedere in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 satellite, 473 digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 253 Satellite). La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Beppe Bergomi. Gli interventi da bordocampo saranno a cura di Andrea Paventi e Matteo Barzaghi. La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su DAZN.

Inter-Spezia streaming live con l’app di Sky Go (link skygo.sky.it), gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).