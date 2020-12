DIRETTA PARMA JUVENTUS Streaming Live: dove vedere la partita di Serie A con Morata e Ronaldo

Come vedere Parma Juventus Streaming Gratis Diretta TV (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Tutto pronto al tardini per l’anticipo della 13esima giornata di Serie A. Dopo il pareggio con l’Atalanta, la Vecchia Signora chiede strada a un Parma reduce da quattro risultati utili consecutivi. Tutta da guardare quindi la diretta streaming Parma Juventus, partita di calcio delle 20:45 di oggi sabato 19 dicembre 2019.

Nonostante le tante partite, la Juventus è in buone condizioni fisiche, come afferma il tecnico Pirlo: “Stiamo bene e l’abbiamo dimostrato anche in una gara intensa come con l’Atalanta abbiamo giocato allo stesso livello, a volte siamo stati anche superiori fisicamente. Non mi preoccupo su quest’aspetto. Ma giochi ogni tre giorni e poi bisogna recuperare alla svelta”. Sulla fase difensiva dei suoi dice: “La squadra si sta compattando bene, la difesa anche: abbiamo trovato i giusti meccanismi e automatismi, su quel lato sono tranquillo”.

Dove Vedere Parma Juventus Streaming Gratis e Diretta TV, alternativa a Rojadirecta.



Parma Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (Canale Sky 209) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La sfida non viene trasmessa in chiaro. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La partita sarà disponibile in streaming calcio gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) utilizzabile con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che la partita Parma Juventus streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

In ogni caso per la vostra connessione a internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Parma Juventus streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media internet.

Formazioni Parma Juventus: non solo FantaCalcio.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho. Allenatore Liverani. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Grassi, Laurini, Nicolussi Caviglia, Pezzella, Scozzarella.

Juventus (4-4-2): Gigi Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Kulusevski; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Demiral, Paulo Dybala, Giorgio Chiellini.