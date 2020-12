DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA Streaming Oggi Alternative: dove vedere la partita di Serie A Online

Juventus Fiorentina streaming gratis in alternativa a Rojadirecta. Si gioca questa sera, martedì 22 dicembre 2020, per la 14a giornata di Serie A che è un’altro turno infrasettimanale dopo quello della settimana scorsa: fischio d’inizio alle 20:45. Nella scorsa stagione la Juventus ha avuto vita facile allo ‘Stadium’ contro la Fiorentina, vincendo con un secco 3-0. Grande protagonista Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta.

Dove Vedere Juventus Fiorentina Streaming Gratis legale e non con Rojadirecta.



Juventus Fiorentina in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming online gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), la piattaforma di streaming video che puoi vedere dal tuo Computer, Tablet, Smartphone e Smart TV connessa ad internet. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Ricordiamo vedere Juventus Fiorentina streaming gratis live con Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Le probabili formazioni di Juventus Fiorentina.

In porta dovrebbe rientrare Szczesny, mentre sulla destra torna Cuadrado. Ballottaggio tra Danilo e Alex Sandro per il ruolo di terzino sinistro. Al centro della difesa ancora Bonucci con De Ligt. A centrocampo dovrebbero rientrare Rabiot, il grande ex Chiesa è nettamente favorito su Kulusevski. Scelte obbligate in attacco dove Dybala non è al meglio, ma verrà convocato: la spalla di Cristiano Ronaldo sarà sempre Morata.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Ramsey, McKennie, Bentancur, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Chiellini.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger Pezzella, Igor; Lirola, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore Prandelli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

L’ex Napoli José Callejón ha preso parte a cinque gol nelle ultime cinque partite di Serie A contro la Juventus: una rete e quattro assist:- lo spagnolo non ha tuttavia segnato o serviti passaggi vincenti in campionato dal suo arrivo in Viola.