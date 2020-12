Incredibile Bruxelles: trovano due lingotti d’oro nelle fogne

INCREDIBILE IN BELGIO – “Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato. Ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare”, recita un famoso aforisma di Buddha… Gli addetti alle pulizie che hanno fatto questa scoperta, hanno avvisato la polizia locale intorno alle 9:15 di oggi. Stavano risalendo da un canalone che portava alle fogne quando hanno trovato i due lingotti d’oro.

“È in corso un’indagine per verificare se questi lingotti d’oro siano oggetto di un crimine, se, ad esempio, sono legati a un furto”, dice Olivier Slosse, portavoce della polizia di Bruxelles-Ixelles. Il ritrovamento, è stato reso pubblico solo dopo che gli sforzi delle autorità per rintracciare il possessore non hanno avuto successo.

Il proprietario ora ha cinque anni per farsi avanti alla procura di Bruxelles. E sarà da vedere come chiunque si presenti sarà in grado di dimostrare che l’oro è suo.