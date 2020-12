DIRETTA VERONA INTER Streaming Alternativa TV: dove vederla con Lukaku e Zaccagni

Verona Inter Streaming Rojadirecta TV? Ecco tutte le alternative legali. Alle 18:30 di oggi mercoledì 23 dicembre 2020 si gioca allo stadio Bentegodi Verona Inter valida in chiusura della 14a giornata di Serie A. Di Carmine non riesce a recuperare nemmeno per la panchina, Colley contende il posto a Salcedo. Barak squalificato, dietro la punta Lazovic e Zaccagni. Conte sembrerebbe intenzionato a cambiare modulo e affidarsi ad un più offensivo 3-4-2-1, con Perisic e Lautaro alle spalle di Lukaku. In questo caso uno tra Vidal e Brozovic andrà in panchina. Eriksen è tornato in Danimarca per assistere la compagna in dolce attesa.

Le probabili formazioni di Verona Inter.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Colley. Allenatore Juric. Squalificati: Barak. Indisponibili: Benassi, Di Carmine, Favilli, Kalinic, Vieira.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Pinamonti, Sanchez, Vecino.

Dove Vedere Verona Inter Streaming Gratis Link alternative a Rojadirecta.



Verona Inter in diretta tv con Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). A disposizione streaming calcio gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che per vedere Verona Inter streaming gratis live, offerta attraverso Rojadirecta TV, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN. Ulteriore alternativa potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.