DIRETTA Empoli-Juventus Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, come vedere Gratis Online la partita di Serie A

Dopo il pareggio contro il Villarreal la Juventus si rituffa in campionato dove ad attenderla c’è l’Empoli, primo scontro “toscano” in una quattro giorni che poi vedrà a metà della prossima settimana l’andata della semifinale della coppa nazionale al Franchi contro la Fiorentina. Si gioca oggi sabato 26 febbraio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Castellani per la 27esima giornata di Serie A, ed è in programma alle ore 18:00 ora italiana. All’andata fu colpaccio Empoli all’Allianz Stadium: 0-1 griffato da Leonardo Mancuso, ora in Serie B al Monza.

Le probabili formazioni di Empoli-Juventus

Andreazzoli orientato verso il tandem Cutrone-Pinamonti con Bajrami in posizione di rifinitura. A centrocampo Zurkowski e Bandinelli agiranno ai lati di Asllani. Davanti a Vicario, solita difesa a quattro: Romagnoli e Viti centrali, Stojanovic e Parisi terzini.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione in panchina: Furlan, Ismajli, Tonelli, Luperto, Fiamozzi, Cacace, Benassi, Stulac, Di Francesco, Vere, Cutrone, La Mantia. Indisponibili: Haas, Ekong e Marchizza. Squalificati: nessuno.

Situazione di piena emergenza per Allegri, privo di McKennie e Alex Sandro oltre a Dybala e Chiesa. A centrocampo largo a Zakaria insieme a Locatelli, mentre sulle fasce toccherà a Cuadrado e Rabiot. Possibile maglia da titolare per Kean: può riposare Morata. Nelle retrovie Pellegrini più di De Sciglio a sinistra.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, De Winter, Locatelli, Miretti, Akè, Soulè, Kean. Indisponibili: Chiesa, Bernardeschi, Chiellini, Rugani, Alex Sandro, Paulo Dybala, McKennie, Kaio Jorge. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Maresca. Guardalinee: Palermo e Perrotti. Quarto Uomo: Fourneau. Var: Valeri. Assistente Var: Muto.

Empoli-Juventus da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire Empoli-Juventus basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Marco Parolo.

Statistica in evidenza: la Juventus ha mantenuto la porta inviolata nel primo tempo in sei delle sue ultime sette trasferte di Serie A.

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Empoli-Juventus streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Allegri su Kean: “Kean se giocherà dovrà fare una buona partita e mettersi a disposizione della squadra. Poi è un giocatore che comunque quando gioca ha sempre occasioni per fare gol”.

