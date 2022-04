DIRETTA Sassuolo-Juventus Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Sassuolo-Juventus Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 25 aprile 2022 Sassuolo-Juventus per il posticipo che chiude la 34a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 15° turno del girone di ritorno, 4 giornate al termine.

Il turno 34 di campionato si chiude al Mapei Stadium con il posticipo tra Sassuolo e Juventus. La formazione di Dionisi, da tre mesi, ha smesso di perdere colpi in casa, raccogliendo 4 successi (gli ultimi tre consecutivi) e un pareggio nelle ultime cinque gare interne (Coppa Italia compresa). La Vecchia Signora di Max Allegri che è stato tecnico del Sassuolo nel 2007-08, può mettere al sicuro la zona Champions e puntare persino al terzo posto, approfittando della crisi del Napoli (un punto in tre partite) anche ieri incredibilmente rimontato nel finale a Empoli (da 0-2 a 3-2).

Di seguito subito le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus e poi andiamo a scoprire dove vedere Sassuolo-Juventus streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Sassuolo-Juventus

Nei 17 precedenti in Serie A tra Sassuolo e Juventus, 12 vittorie bianconere, tre pareggi e due successi neroverdi, tra cui quello nel match d’andata: solo in una stagione (due pareggi nel 2019/20) la formazione emiliana è riuscita a rimanere imbattuta in entrambi i match di campionato contro i piemontesi.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, G Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M Lopez; D Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Dionisi. A disposizione in panchina: Vitale, Pegolo, Rogerio, Peluso, Chiriches, Tressoldi, Magnanelli, Henrique, Oddei, Djuricic, Ciervo, Defrel. Indisponibili: Romagna, Obiang, Satalino, Harroui, Toljan. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Rabiot, Bernardeschi; Paulo Dybala, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Chiellini, De Sciglio, Rugani, Alex Sandro, Miretti, Soulé, Kean, Morata. Indisponibili: Chiesa, McKennie, Kaio Jorge, Akè, Locatelli, Arthur. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Maresca. Guardalinee: Liberti-Prenna. Quarto Uomo: Miele G. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Galetto.

Dove vedere Sassuolo-Juventus in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Sassuolo-Juventus da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

In tutte le ultime quattro trasferte in casa del Sassuolo in Serie A, la Juventus ha segnato esattamente tre gol (tre successi bianconeri e un pareggio, per 3-3 nel luglio 2020, in questo parziale).

Sassuolo-Juventus in tv grazie a Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite). Su Sky il telecronista sarà Maurizio Compagnoni, con Giancarlo Marocchi come seconda voce.

Il Sassuolo ha vinto le ultime tre gare casalinghe di Serie A e non ha mai collezionato quattro successi interni consecutivi nella sua storia nel massimo campionato.

Sassuolo-Juventus Live Streaming diverso da Rojadirecta

Sassuolo-Juventus streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Il Sassuolo è, insieme al Venezia, la squadra che da più tempo attende di chiudere una partita casalinga senza subire gol in questo campionato: l’ultimo clean sheet interno è datato 26 settembre contro la Salernitana (da allora 23 gol subiti in 13 gare, sempre con almeno una rete al passivo).

Sassuolo-Juventus Streaming Gratis per gli abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su pc, smartphone o tablet. A pagamento per tutti con NOW TV. Non ci sono altre alternative per vedere Sassuolo-Juventus streaming.

La Juventus ha vinto le ultime tre gare in trasferta in Serie A e non arriva a quattro successi consecutivi fuori casa in campionato da febbraio 2019, quando in panchina c’era proprio Massimiliano Allegri (in quella striscia anche una vittoria per 3-0 con il Sassuolo).

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Sassuolo-Juventus su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.