DIRETTA Coppa Italia Milan-Inter Streaming Alternativa TV Live, dove vedere Derby San Siro Gratis Online

Milan Inter Streaming Gratis Diretta TV (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Tutto pronto a San Siro per il Derby della Madonnina valido per l’andata di semifinale della Coppa Italia. Allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, si sfidano il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi per la terza volta in questa stagione. Tutta da guardare quindi la diretta streaming Milan Inter, partita di calcio delle 21 italiane di oggi martedì 1° marzo 2022.

Zlatan Ibrahimović ha segnato sei gol in sei Derby di Milano quando ha giocato per i Rossoneri in Serie A, mentre dall’altra parte del campo Edin Džeko dell’Inter ha segnato il maggior quantitativo di gol in campionato contro il Milan da quando ha debuttato in Serie A (4).

Coppa Italia Milan Inter Streaming Gratis, alternativa a Rojadirecta TV



Milan Inter da vedere in diretta tv sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Canale 5, con telecronaca di Massimo Callegari e commento tecnico di Roberto Cravero.

Milan-Inter Coppa Italia Streaming diverso da Rojadirecta

Milan-Inter sarà disponibile per tutti con Mediaset che propone due opzioni: Mediaset Infinity, al quale ci si potrà collegare scaricando l’app o collegandosi al sito ufficiale, oppure con il sito Sportmediaset.it. Non ci sono altre alternative per vedere Milan-Inter streaming.

Formazioni Milan Inter Coppa Italia: non solo FantaCalcio

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Kalulu, Gabbia, Ballo-Tourè, Bakayoko, Castillejo, Saelemaekers, Brahim Diaz, Maldini, Rebic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Dimarco, Darmian, Vecino, Gagliardini, Vidal, Gosens, Caicedo, Sanchez, Correa.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Meli e Alassio. 4° Uomo: Massimi. Var: Irrati. Assistente Var: Giallatini.

Milan Inter Streaming Gratis Live: Opzioni? Chi la trasmette?



Ricordiamo che la partita Milan Inter Rojadirecta TV in italiano, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Milan Inter streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media internet.