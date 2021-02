DIRETTA MILAN INTER Streaming Alternativa TV: dove vederla con Ibrahimovic e Lukaku

Milan Inter Streaming Gratis Diretta TV (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia, come pure TarjetaRojaOnline). Tutto pronto a San Siro per il Derby della Madonnina della 23a giornata di Serie A. Da una parte il Milan, dall’altra l’Inter, di fronte per contendersi il primato della classifica che le vede protagoniste di un entusiasmante duello. Tutta da guardare quindi la diretta streaming Milan Inter, partita di calcio delle 15:00 di oggi domenica 21 gennaio 2021.

Zlatan Ibrahimovic ha segnato 10 reti nei Derby di Milano in tutte le competizioni – otto di queste sono arrivate con il Milan: dal suo esordio con questa maglia nel 2010/11 è il rossonero che ha segnato più gol contro una singola avversaria. L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku può diventare il primo giocatore nell’era dei tre punti a vittoria a segnare in quattro Derby di Milano di fila in Serie A; in generale, l’ultimo a riuscirci è stato Romeo Benetti, tra il 1972 e il 1973.

Dove Vedere Milan Inter Streaming Gratis e Diretta TV, alternativa a Rojadirecta.



Milan Inter in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (Canale Sky 209) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La sfida non viene trasmessa in chiaro. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La partita sarà disponibile in streaming calcio gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) utilizzabile con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

L’Inter (50) e Milan (49) hanno collezionato insieme 99 punti in questo campionato, 16 in più della scorsa stagione dopo 22 gare disputate – allo stesso punto del torneo, le due squadre hanno

fatto meglio solamente nel 1950/51 (102, considerando tre punti a vittoria da sempre).

Ricordiamo che la partita Milan Inter streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Milan Inter streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media internet.

Formazioni Milan Inter: non solo FantaCalcio.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, S Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Agudelo, Galabinov, Gyasi. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Farias, Ferrer, Mattiello, Nzola, Piccoli, Terzi.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Calabria. Indisponibili: Brahim Diaz, Tonali.

Il Milan, peraltro, ha giocato meno di 72 ore fa in Europa League, pareggiando per 2-2 a Belgrado contro la Stella Rossa.